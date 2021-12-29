Рада нацбезпеки США підтверджує, що Байден має намір поговорити з Путіним у четвер

У Раді національної безпеки Білого дому в середу підтвердили, що президент США Джо Байден планує 30 грудня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Президент Джо Байден проведе у четвер, 30 грудня 2021 року, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з метою обговорити низку питань, зокрема майбутню дипломатичну взаємодію з Росією", - йдеться у заяві представника Ради нацбезпеки США Емілі Хорн.

За словами Хорн, адміністрація Байдена продовжує брати активну участь у дипломатичному процесі з європейськими союзниками та партнерами, "консультуючись та координуючи спільний підхід у реагуванні на нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною". У заяві наголошується, що американський президент уже розмовляв із лідерами Європи, а співробітники його адміністрації проводили консультації з НАТО, ЄС та ОБСЄ.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що телефонна розмова лідерів двох країн запланована на 15:30 за місцевим часом. При цьому телеканал стверджує з посиланням на представника адміністрації США, що розмову запропонував президент РФ і Байден прийняв цю ідею.