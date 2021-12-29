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19:15 29.12.2021

Байден розраховує поговорити з Путіним 30 грудня

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Байден розраховує поговорити з Путіним 30 грудня

Президент США Джо Байден планує 30 грудня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, передає телеканал CNN із посиланням на представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

За словами Хорн, Байден має намір "обговорити низку питань, зокрема майбутню дипломатичну взаємодію з Росією".

При цьому телеканал затверджує з посиланням на представника адміністрації США, що розмову запропонував президент РФ і Байден прийняв цю ідею.

Як зазначається, телефонна розмова запланована на 15:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).

 

 

Теги: #сша #плани #росія #розмова
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