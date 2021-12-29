Кабмін скасував застосунок "Вдома" для осіб, які перетинають КПВВ із Донбасу та Криму

Кабінет Міністрів України скасував обов'язкове використання мобільного застосунку "Вдома" для жителів тимчасово окупованих територій, які перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду, повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У сьогоднішньому рішенні… ми скасували застосунок "Вдома" для тих людей, які перетинають КПВВ", - поінформувала Верещук на брифінгу в середу, уточнивши, що йдеться про КПВВ і на межі з окремими районами Донецької та Луганської областей, і з Автономною Республікою Крим.

За її словами, вже з 30 грудня люди зможуть спокійно, не використовуючи застосунку "Вдома", перетнути КПВВ, отримати тестування безоплатно на українських КПВВ та поїхати до своїх рідних на Новий рік і Різдвяні свята.

За її словами, якщо під час тестування на COVID-19 на КПВВ у громадянина тест виявиться позитивним, то він обиратиме: "Або йти на обсервацію, яка триває до десять днів, або повернутися на місце, звідки він йшов".

Мобільний застосунок "Вдома" дає змогу контролювати проходження громадянином самоізоляції протягом потрібного часу (нині 14 діб).