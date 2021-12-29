Події

15:34 29.12.2021

В Україну прибуло судно з 88 тис. тонн колумбійського вугілля для "Центренерго"

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В Україну прибуло судно з 88 тис. тонн колумбійського вугілля для "Центренерго"

Судно Van Gogh із 88 тис. тонн колумбійського вугілля для ПАТ "Центренерго" вранці в середу пришвартувалося в порту "Південний", повідомила прес-служба компанії.

За її даними, це вже четверте з кінця листопада судно з імпортованим енергетичним вугіллям для потреб "Центренерго": компанія отримала морським шляхом близько 300 тис. тонн енерговугілля.

У січні 2022 року заплановано прибуття ще двох суден із вугіллям з Австралії сумарним обсягом близько 150 тис. тонн. Орієнтовні дати заходження в порт 15-17 та 28-29 січня.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Теги: #вугілля #центренерго
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