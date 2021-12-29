Синові екс-претендента на посаду президента Білорусі Бабарику висунули нові звинувачення, йому загрожує до 20 років ув'язнення

Едуардові Бабарику, синові екс-претендента на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика, висунули нові обвинувачення, йому загрожує до 20 років позбавлення волі, повідомив у середу Telegram-канал штабу Віктора Бабарика.

"Едуарду Бабарику все-таки висунули нові обвинувачення. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. За нашою інформацією, сина Віктора Бабарика обвинувачують у розпалюванні ворожнечі й організації масових заворушень", - ідеться в повідомленні.

Там уточнюється, що статус Едуарда у кримінальній справі, пов'язаній із можливим ухиленням від сплати податків, залишається невідомим.

"Адвокати під підпискою про нерозголошення. Ми все ще очікуємо офіційних коментарів СК і прокуратури та вимагаємо негайного припинення політично мотивованого кримінального переслідування Едуарда", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Едуардові Бабарику загрожувало до 5 років обмеження волі. Він був главою передвиборного штабу Віктора Бабарика. Його разом із батьком затримали та помістили в СІЗО КДБ 18 червня 2020 року. Едуарда Бабарика обвинувачують за ч. 2 ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) КК Білорусі.

Віктора Бабарика Верховний суд 6 липня засудив до 14 років позбавлення волі. Він перебуває в колонії в Новополоцьку.