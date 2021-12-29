Події

11:07 29.12.2021

Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

1 хв читати
Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

Для здійснення переходу російських шкіл на естонську мову навчання насамперед необхідно вирішити питання нестачі учителів, вважає президент Естонії Алар Каріс.

"Я вважаю, що ми маємо рухатися у напрямі переходу на естономовну освіту. Проте спершу треба відповісти на запитання: з чого розпочинати, звідки брати вчителів. Оголосити сьогодні, що завтра все буде естонською, неможливо. Треба продумати підготовку вчителів, і це стосується не лише російськомовних шкіл, а й учителів будь-яких шкіл узагалі", - наводить у середу портал ERR його слова з передноворічного інтерв'ю для російськомовного телеканалу Естонського телебачення ETV+.

Президент не виключає, що частину російських шкіл можна було б зберегти.

"Я вважаю, могли б залишитися якісь школи, де молодь вивчала б російську мову та навчалася б російською. Адже в нас можна вчитися англійською та французькою. Російська мова в цьому сенсі не виняток", - сказав Каріс.

За його словами, починати треба з дитячих садків.

"А моя особиста позиція – за свого досвіду в плані мови - в тому, що починати треба вже з дитячих садків. Там діти осягають мову, а не вивчають її. Якщо розпочати з дитсадків, далі все буде набагато простіше", - зазначив президент.

У Міністерстві освіти і науки Естонії розроблено законопроект, що передбачає закриття всіх російських шкіл до 2035 року.

Теги: #школи #естонія #мова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 19.12.2021
В Естонії майже у 330 осіб запідозрили зараження штамом "Омікрон"

В Естонії майже у 330 осіб запідозрили зараження штамом "Омікрон"

11:29 17.12.2021
Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

08:06 17.12.2021
Голова парламенту Естонії заразився коронавірусом

Голова парламенту Естонії заразився коронавірусом

07:16 16.12.2021
Запуск "Північного потоку-2" стане для РФ інструментом тиску на ЄС

Запуск "Північного потоку-2" стане для РФ інструментом тиску на ЄС

21:44 12.12.2021
Президент Естонії не поїде на Олімпіаду до Китаю з політичних причин

Президент Естонії не поїде на Олімпіаду до Китаю з політичних причин

07:33 12.12.2021
Спікер парламенту Естонії йде на самоізоляцію

Спікер парламенту Естонії йде на самоізоляцію

08:41 10.12.2021
Байден пообіцяв у разі необхідності додаткові війська країнам НАТО - президент Естонії

Байден пообіцяв у разі необхідності додаткові війська країнам НАТО - президент Естонії

21:26 09.12.2021
НАТО має продемонструвати єдність у підтримці України - глава МЗС Естонії

НАТО має продемонструвати єдність у підтримці України - глава МЗС Естонії

07:53 09.12.2021
ЄС і НАТО готові відреагувати на дії Росії в Україні так само жорстко, як відреагували на дії Білорусі

ЄС і НАТО готові відреагувати на дії Росії в Україні так само жорстко, як відреагували на дії Білорусі

07:48 09.12.2021
Оборонні витрати Естонії в 2022 році зростуть до рекордних 2,3% ВВП

Оборонні витрати Естонії в 2022 році зростуть до рекордних 2,3% ВВП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Унаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули чотири людини, трьох госпіталізовано

В Україні очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки

ОСТАННЄ

Московський суд ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

В Аргентині вперше за пандемію виявили майже 34 тис. випадків COVID-19 за добу

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Маск продав чергову частину акцій Tesla, обсяг реалізованих паперів оцінюється в $1 млрд

Кишинів закликає Тирасполь до діалогу з питання про автомобільні номери

Польща зафіксувала антирекорд за летальними випадками від COVID-19

На Харківщині із заметів витягнули мікроавтобус, "швидку" та вантажівки

В Африці за тиждень смертність від COVID-19 зросла на 72% - ВООЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА