Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

Для здійснення переходу російських шкіл на естонську мову навчання насамперед необхідно вирішити питання нестачі учителів, вважає президент Естонії Алар Каріс.

"Я вважаю, що ми маємо рухатися у напрямі переходу на естономовну освіту. Проте спершу треба відповісти на запитання: з чого розпочинати, звідки брати вчителів. Оголосити сьогодні, що завтра все буде естонською, неможливо. Треба продумати підготовку вчителів, і це стосується не лише російськомовних шкіл, а й учителів будь-яких шкіл узагалі", - наводить у середу портал ERR його слова з передноворічного інтерв'ю для російськомовного телеканалу Естонського телебачення ETV+.

Президент не виключає, що частину російських шкіл можна було б зберегти.

"Я вважаю, могли б залишитися якісь школи, де молодь вивчала б російську мову та навчалася б російською. Адже в нас можна вчитися англійською та французькою. Російська мова в цьому сенсі не виняток", - сказав Каріс.

За його словами, починати треба з дитячих садків.

"А моя особиста позиція – за свого досвіду в плані мови - в тому, що починати треба вже з дитячих садків. Там діти осягають мову, а не вивчають її. Якщо розпочати з дитсадків, далі все буде набагато простіше", - зазначив президент.

У Міністерстві освіти і науки Естонії розроблено законопроект, що передбачає закриття всіх російських шкіл до 2035 року.