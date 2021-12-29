США засуджують ліквідацію "Меморіалу", закликають РФ припинити утиски правозахисників

США засуджують рішення Верховного суду Росії ліквідувати міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал" і закликають Москву покласти край утискам незалежних організацій захисту прав людини, заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.

"Сполучені Штати засуджують рішення Верховного суду Росії закрити міжнародний "Меморіал" - одну із найстаріших і найшанованіших російських історичних та правозахисних організацій", - заявив Прайс під час телефонного брифінгу.

За його словами, ліквідація "Меморіалу" відображає "еру простору, що стрімко скорочується, для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії".

"Ми продовжуємо з тривогою стежити за продовженням зусиль РФ із закриття дочірньої організації "Меморіалу" - правозахисного центру "Меморіал"", - додав представник Держдепу.

"Ми закликаємо Росію покласти край утискам незалежних захисників прав людини", - заявив він.

Раніше у вівторок рішення Верховного суду Росії засудили у Берліні та Парижі, а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Верховний суд (ВС) РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір вимагати ліквідацію двох структур "Меморіалу". Один позов – про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" – Генпрокуратура подала до Верховного суду. Другу заяву – про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" – прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.

Приводом для звернення до суду, як зазначалося у позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів.

"Меморіал" претензії Генпрокуратури не визнав та наполягав, що законних підстав для ліквідації товариства немає.