Порошенко назвав оголошення йому підозри у держзраді в день ФСБ подарунком для Путіна

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав оголошення йому підозри у державній зраді 20 грудня, у день Федеральної служби безпеки Росії, подарунком російському президентові.

"Це і є переворот - те, що на день ФСБ Зеленський зробив такий подарунок Путіну, підозра мені як п'ятому Президенту, який 5 років давав відсіч російській агресії. Вам дуже важко це буде пояснювати в майбутньому", - заявив Порошенко в інтерв'ю 5-му каналу у вівторок.

За його словами, Україна за Зеленського витратила понад 3,5 млрд. доларів на закупівлю російського вугілля, безпосередньо профінансувавши країну-агресора, через Росію завозивши вкрадені в України ресурси з ОРДО/ОРЛО.

"Ви повинні це пояснити, і будете це пояснювати суспільству. У 2015 році Порошенко забезпечив енергетичну незалежність і припинив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. А після того, як ви закликаєте світ застосувати санкції проти Росії та Білорусі, самі купуєте у них електроенергію, фінансуючи агресора", – зазначив п'ятий президент.

Він також додав, що обов'язково поговорить про державну зраду та фінансування країни-агресора, коли відповідно до власних планів у першій половині січня повернеться в Україну, підкресливши, що "розслідування щодо нього може обернутися проти ініціаторів".

"Зеленський, за вказівкою якого фабрикують справи проти лідера найбільшої опозиційної партії в Україні за "державну зраду", ризикує вийти на самого себе", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що за його каденції як верховного головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) звільнили дві третини окупованого Донбасу: "А сьогодні ви здали українську землю, підписавши ганебну угоду про розведення військ. Нехай суспільство оцінить. У результаті наших зусиль було створено ЗСУ, а українська розвідка провела десятки блискучих операцій, зокрема й з ліквідації вбивць, мародерів та ватажків банд, які знущаються та вбивають українців. А Зеленський знищив розвідку та злив операцію щодо "вагнерівців" - поговоримо і про державну зраду", - уточнив п'ятий президент.

"Я профінансував понад 2 млрд. грн на українську армію, на інші благодійні програми. А ви через свої офшорні угоди з Коломойським ухиляєтеся від сплати податків і крадете гроші з державного бюджету – поговоримо і про фінансування", - сказав лідер "ЄС".