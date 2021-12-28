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13:27 28.12.2021

Україна співпрацює зі США в межах надання військової допомоги за трьома напрямами – Маркарова

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Україна співпрацює зі США в межах надання військової допомоги за трьома напрямами – Маркарова

Україна активно веде роботу зі США в межах надання військової допомоги за трьома напрямами, зокрема фінансовим і технічним, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню LB.ua, оприлюдненому у вівторок.

Відповідаючи на запитання, чи є прогрес у переговорах щодо отримання Україною озброєння, яке раніше планувалося передати до Афганістану, посол уточнила, що робота в цьому напрямі триває.

"Є кілька напрямків, за якими ми працюємо зі США в рамках надання військової допомоги. Перший – стандартна допомога, яка виділяється Конгресом через бюджет; наступного року ми отримаємо $300 млн. Другий – поміч, яку указом оформляє президент США: у вересні президент Байден погодив такий пакет у $60 млн, уже надіславши Україні відповідне устаткування. І третій – так зване надлишкове оборонне обладнання, наприклад готове та наразі непотрібне озброєння, яке Сполучені Штати можуть додатково надати. І з цією категорією ми також зараз активно ведемо роботу", - пояснила посол.

Як раніше повідомляло видання Foreign Policy, міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до голови Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. До списку було внесено системи озброєнь, які планувалося поставити до Афганістану, зазначав журнал.

 

Теги: #сша #посол #співпраця #маркарова
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