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13:23 28.12.2021

Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

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Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

Об'єкт "Скіфська спадщина", встановлений на вул. Бібліка в Харкові та прозваний користувачами соцмереж "Харківським Стоунхенджем" буде знесено, а автор проекту не отримає грошей з бюджету, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Гроші, виділені на проект, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проекту не бачили. Такий "Стоунхендж" нам не потрібен", - наводить слова Терехова прес-служба.

За словами Терехова, людину, яка підписала документи про встановлення "Скіфської спадщини", звільнено з посади. Водночас міський голова не уточнив, про кого йдеться.

Об'єкт "Скіфська спадщина" - один із проектів-переможців громадського бюджету Харкова на 2021 рік. Список проектів переможців затвердили депутати міськради на сесії 30 грудня 2020 року.

Як зазначив автор Євген Кулик, проект спрямований на підвищення культури й туристичної привабливості міста.

"Для підвищення якості життя харків'ян, підвищення культури і туристичної привабливості міста Харкова в рамках цього проекту на прибудинкових територіях пропонується ініціатива з утворення об'єктів, що імітують історичні. Зокрема, пропонується зведення виставково-освітнього об'єкта під назвою "Скіфська спадщина", - йдеться в пояснення Кулика до проекту.

Автор прогнозував, що в разі реалізації проект матиме щонайменше 500 тис. користувачів щорічно, і вважав, що його необхідно буде включити до списку місць, запропонованих туристам для відвідування.

"Немає сумніву, що це буде цікаво, і більшості мешканців нашого міста, і туристам, які відвідують місто Харків. Користувачами цього проекту мають стати жителі найближчих мікрорайонів, також фахівці з історії та культури, звичайні люди, молодь, школярі та студенти, інші категорії громадян, мешканці нашого міста та його гості. Але щоб цей проект та об'єкт "Скіфська спадщина" заграв на повну потужність, потрібне, крім його появи, включення його до списку місць, запропонованих для відвідування туристами", - йшлося в описі проекту.

Бюджет проекту розрахований на 1 млн 482 тис. 680 грн, з яких майже дві треті (907 тис. 200 грн) призначалося на деталі колон та перекриттів, а ще 58 тис. грн – на дві копії скіфських кам'яних ідолів.

Фото реалізованого проекту з'явилися в соціальних мережах у п'ятницю, 24 грудня, з іронічними коментарями користувачів, що охрестили об'єкт "Харківським Стоунхенджем". Вони називали це "інсталяція "Гроші в нікуди", "шлакоблокохендж", "ЖЕК-арт по-багатому" і т. п. Об’єкт являє собою бетонні конструкції, неакуратно укладені в стовпи, і П-подібні арки, що розташовані по колу. Біля двох стовпів встановлено фігури, що нагадують скіфських ідолів.

Теги: #бюджет #терехов #харьков #проект
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