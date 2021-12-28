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09:57 28.12.2021

Етапування Саакашвілі зі шпиталю до Руставської в'язниці відкладено - пенітенціарна служба Грузії

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Етапування Саакашвілі зі шпиталю до Руставської в'язниці відкладено - пенітенціарна служба Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі в Горі, йдеться у заяві пенітенціарної служби Грузії.

"Виходячи з великого інтересу громадськості повідомляємо, що 27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.

Водночас повідомляється, що рішення про його переведення до Руставської в'язниці прийнято на підставі висновку медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Раніше повідомлялося, що напередодні Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці і на емоційному тлі втратив свідомість у палаті.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе раніше заявляв журналістам, що після лікування в шпиталі в Горі Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового шпиталю в місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #грузія
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