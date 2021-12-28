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07:25 28.12.2021

Радник президента США запевнив Польщу у готовності захищати її у разі "агресії Росії"

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Радник президента США запевнив Польщу у готовності захищати її у разі "агресії Росії"

Про готовність Вашингтона забезпечити підтримку своїх союзників НАТО на східному фланзі із застосуванням статті 5 статуту НАТО в умовах концентрації Росією військ на кордоні з Україною заявив радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Салліван підтвердив, що США підтримують застосування статті 5 статуту Організації північноатлантичного договору і наголосив на готовності Сполучених Штатів надавати допомогу союзникам на східному фланзі у справі захисту своїх країн", - йдеться у повідомленні Білого дому про телефонну розмову Саллівана з головою Бюро національної безпеки при президенті Польщі Павлом Солохом.

Білий дім поінформував, що сторони "обмінялися думками щодо нарощування військової могутності Росії поблизу кордону з Україною та підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних зусиллях та зусиллях зі стримування".

Стаття 5 Статут НАТО передбачає, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу розглядатиметься як напад на всіх учасниць Північноатлантичного договору.

 

 

Теги: #готовність #сша #захист #польща
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