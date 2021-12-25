Події

21:23 25.12.2021

П'ятеро людей травмовані в результаті вибуху газу у житловому будинку на Львівщині

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П'ятеро людей травмовані в результаті вибуху газу у житловому будинку на Львівщині

П'ятеро людей травмовано внаслідок вибуху газу у житловому будинку на Львівщині, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 25 грудня, до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що у селі Ниновичі Червоноградського району у дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок вибуху 11-річна дівчинка, двоє юнаків віком 19 та 20 років та їхні батьки, 43-річна жінка та 47-річний чоловік, отримали опіки різної тяжкості та були госпіталізовані.

Будинок у результаті вибуху повністю зруйнований.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі події.

 

 

 

Теги: #вибух #постраждалі #львівська
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