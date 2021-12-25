У Малі немає бійців ПВК "Вагнер", запевняє влада цієї країни

Уряд Малі спростував інформацію, згідно з якою на його територію прибули найманці з російської ПВК "Вагнера", передають у суботу французькі ЗМІ.

"Офіційно спростовуємо позбавлені підстав твердження, згідно з якими... в Малі розгорнуті бійці приватної компанії", - зазначає влада в комюніке.

Вони вимагають, щоб їм надали "докази з незалежних джерел" присутності ПВК "Вагнера".

Також у Бамако нагадали, що в Малі працюють російські інструктори: вони тренують бійців місцевих сил безпеки. В комюніке наголошується, що Малі "співпрацює з Росією - історичним партнером - лише на міждержавному рівні".

Зі свого боку турецьке агентство "Анадолу" стверджує з посиланням на джерела в силах безпеки Малі, що близько 500 бійців ПВК "Вагнера" прибули до столиці Малі 23 грудня.

"Ми підтверджуємо прибуття 500 російських бійців", - заявили вони агентству на умовах анонімності.

За даними місцевих ЗМІ, ці бійці будуть розгорнуті в 10 частинах Малі.

Кілька європейських країн і Канада 23 грудня заявили, що засуджують розгортання бійців російської ПВК "Вагнера" в Малі. У спільному комюніке цих країн зазначалося, що країни шкодують про те, що "перехідна влада Малі ухвалила рішення використовувати й так недостатні державні кошти для того, щоб платити найманцям, а не підтримувати власні малійські сили безпеки та держструктури, що працюють на благо малійського народу". Автори комюніке також запевнили, що вони мають "дані про те, що Росія сприяє розгортанню групи в Малі".

Комюніке підписали Франція, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія, Румунія, Велика Британія і Швеція.