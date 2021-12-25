Події

08:11 25.12.2021

Уночі в Кіровоградській області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу

1 хв читати
Уночі в Кіровоградській області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу

У ніч проти суботи в с. Веселий кут Новоукраїнського району (Кіровоградська обл.) ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу, повідомили у прес-службі ДСНС.

"25 грудня о 3.06 у с. Веселий кут Новоукраїнського району на цокольному поверсі триповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об'єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 м кв. і виведено на свіже повітря 131 особу", - сказано у повідомленні на сайті відомства у суботу вранці.

Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 од. техніки.

 

 

Теги: #пожежа #кіровоградська_обл #психіатрія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 24.12.2021
Пожежа в готелі на Вінниччині: один із постраждалих помер у лікарні

Пожежа в готелі на Вінниччині: один із постраждалих помер у лікарні

08:50 23.12.2021
На Львівщині горів автомобільний склад, жертв і постраждалих немає

На Львівщині горів автомобільний склад, жертв і постраждалих немає

10:23 22.12.2021
Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

07:18 19.12.2021
Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані в центрі Києва

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані в центрі Києва

07:39 18.12.2021
У Краматорську в результаті пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги

У Краматорську в результаті пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги

20:27 17.12.2021
Вогонь охопив майже весь корвет, що будується на "Північній верфі" в Петербурзі

Вогонь охопив майже весь корвет, що будується на "Північній верфі" в Петербурзі

09:54 16.12.2021
Унаслідок пожежі у львівській багатоповерхівці загинули двоє людей

Унаслідок пожежі у львівській багатоповерхівці загинули двоє людей

14:45 10.12.2021
У центрі Києва горить офісно-складська будівля

У центрі Києва горить офісно-складська будівля

07:08 07.12.2021
Рятувальники ліквідували пожежу у готельно-ресторанному комплексі на Закарпатті

Рятувальники ліквідували пожежу у готельно-ресторанному комплексі на Закарпатті

07:38 06.12.2021
У Києві горіли торговельні павільйони на Оболоні, постраждалих немає

У Києві горіли торговельні павільйони на Оболоні, постраждалих немає

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

Конкурсна комісія не проголосувала за рішення затвердити кандидатуру Клименка на посаду керівника САП та подати її на погодження до Офісу генпрокурора

ОСТАННЄ

Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

Молдова дуже стурбована напруженістю між Росією та Україною

Зеленський обговорив з американськими сенаторами та конгресменами важливість участі США у процесі мирного врегулювання на Донбасі

Monobank з березня 2020 року видав 20 тис. карт у британському проекті Koto

ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

У Нідерландах вводять локдаун до 14 січня через новий штам COVID-19 "омікрон"

У Києві презентували новий туристично-культурний хаб

За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

На різдвяні вихідні у світі через COVID-19 було скасовано понад 4 тис. рейсів

"Філіп Морріс" запустила переробку електронних пристроїв

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА