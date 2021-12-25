Уночі в Кіровоградській області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу

У ніч проти суботи в с. Веселий кут Новоукраїнського району (Кіровоградська обл.) ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу, повідомили у прес-службі ДСНС.

"25 грудня о 3.06 у с. Веселий кут Новоукраїнського району на цокольному поверсі триповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об'єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 м кв. і виведено на свіже повітря 131 особу", - сказано у повідомленні на сайті відомства у суботу вранці.

Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 од. техніки.