Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

Міністерство енергетики України доправило на шахти додаткових 92 млн грн на виплату зарплати гірникам.

"У п'ятницю, 24 грудня, гірники державних шахт отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати... Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки", – повідомляє прес-служба на сайті Міненерго.

У відомстві додали, що це додаткові кошти, які вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету міністерства та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.