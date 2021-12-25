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07:52 25.12.2021

Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

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Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

Міністерство енергетики України доправило на шахти додаткових 92 млн грн на виплату зарплати гірникам.

"У п'ятницю, 24 грудня, гірники державних шахт отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати... Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки", – повідомляє прес-служба на сайті Міненерго.

У відомстві додали, що це додаткові кошти, які вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету міністерства та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.

 

 

Теги: #міненерго #кошти #шахти
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