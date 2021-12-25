Молдова дуже стурбована напруженістю між Росією та Україною
Президент Молдови Майя Санду стурбована напруженими відносинами між Росією та Україною, але сподівається, що ситуація вирішиться мирним шляхом.
"Ми дуже стурбовані цією ситуацією, і я говорю вам це з усією відповідальністю. Ми розглядаємо різні сценарії, намагаємося бути готовими до будь-яких викликів. Але від нас мало що залежить. Хочу сказати, що немає хороших сценаріїв та планів для немирного розвитку ситуації. Тим більше для нас - маленької країни з обмеженими можливостями, від якої мало що залежить", - сказала Санду у п'ятницю ввечері під час передачі "П'ятниця з Анатолієм Голем" на телеканалі РТР-Молдова.
Вона висловила надію, що "всі учасники, залучені до цієї дискусії, зможуть знайти мирні рішення". "Єдине розумне рішення - це діалог, мирне вирішення ситуації. Ми сподіваємося на мир", - наголосила президент.
Відповідаючи на запитання про дотримання принципу нейтралітету, вона нагадала, що "нейтралітет закріплений у Конституції, і є одним із основних принципів".
"У Конституції прописано, що Молдова - нейтральна країна. Про це знають усі країни. І вони не мають військ на території Молдови. Війська є тільки у Російської Федерації. І нейтралітет Молдови буде повним, коли на нашій території не буде жодних іноземних військ", – сказала Санду.
Вона також повідомила, що "поки не отримувала офіційного запрошення" на неформальний саміт СНД, який відбудеться 28 грудня у Санкт-Петербурзі. "Якщо таке запрошення буде, я вивчу і ухвалю рішення", - сказала Санду.
Вона не змогла відповісти на питання про те, чи братиме участь у саміті, якщо таке запрошення надійде. "Все залежить від порядку денного. Якщо це будуть питання економічної співпраці, то я готова співпрацювати. Якщо це щось інше – наприклад – питання оборонного характеру, то, напевно, ні", - зазначила глава держави.
Протяжність молдовсько-українського кордону становить 1 тис. 222 км, зокрема, 955 км припадають на "сухопутну" частину, а 267 км проходять Дністром. Із загальної протяжності, 453 км припадають на центральну (придністровську) ділянку, яку Молдова не контролює.