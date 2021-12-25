За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

Минулої доби російські найманці на Донбасі 5 разів порушили режим тиші, один український військовослужбовець отримав поранення. З початку цієї доби режим тиші зберігається, повідомили в прес-службі штабу ООС.

"Минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у суботу.

Противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, підствольних та автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 25 грудня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.