Події

17:49 24.12.2021

Мінінфраструктури розробляє систему "е-Пасажир" для міжобласних пасажирських перевезень, запуск у тестовому режимі планується до вересня-2022

1 хв читати
Мінінфраструктури розробляє систему "е-Пасажир" для міжобласних пасажирських перевезень, запуск у тестовому режимі планується до вересня-2022

Міністерство інфраструктури України наразі розробляє інформаційно-аналітичну систему "е-Пасажир" для міжобласних пасажирських перевезень, повідомив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

"У нас є амбітний проект. На сьогодні він лише розробляється, але ми хочемо його запровадити хоча б у тестовому режимі вже у 2022 році. Це система, яка зробить наші транспортні коридори зручнішими для пасажирів", - сказав він під час форуму "Велике будівництво: Дороги та мости" у Києві у п'ятницю.

Комірний зазначив, що за допомогою цієї системи можна буде моніторити всі транспортні засоби. Крім того, там уперше будуть такі реєстри, яких ще немає в електронному вигляді.

"У нас немає реєстрів маршрутів, немає якісних реєстрів автобусних станцій (вони є, але вони не відповідають тим запитам, які є у 2022 році)", - уточнив він.

За його словами, за оптимістичного сценарію систему вдасться запустити в тестовому режимі до вересня 2022 року.

Теги: #епассажир #мінінфраструктури
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 17.12.2021
Біля пунктів пропуску з Польщею вже другу добу простоює до 500 вантажівок

Біля пунктів пропуску з Польщею вже другу добу простоює до 500 вантажівок

16:53 14.12.2021
"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

09:56 14.12.2021
Мінінфраструктури підписало меморандум із катарською Al Rayyan Tourism Investment про залучення інвестицій на модернізацію готелю "Україна"

Мінінфраструктури підписало меморандум із катарською Al Rayyan Tourism Investment про залучення інвестицій на модернізацію готелю "Україна"

13:15 11.12.2021
Державне авіапідприємство "Україна" і недобудований термінал в "Борисполі" передаються Мінінфраструктури

Державне авіапідприємство "Україна" і недобудований термінал в "Борисполі" передаються Мінінфраструктури

11:11 03.12.2021
Завершено монтаж усіх вант на мосту в Запоріжжі, що сполучає Хортицю з центром міста - міністр

Завершено монтаж усіх вант на мосту в Запоріжжі, що сполучає Хортицю з центром міста - міністр

12:17 26.11.2021
Мінінфраструктури: На розвиток туризму у 2022 році виділять понад 1,5 млрд грн

Мінінфраструктури: На розвиток туризму у 2022 році виділять понад 1,5 млрд грн

11:56 25.11.2021
Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю у рамках створення національного авіаперевізника

Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю у рамках створення національного авіаперевізника

11:29 24.11.2021
Мінінфраструктури у 2022 році очікує реалізації двох пілотних проектів концесії автошляхів у партнерстві з IFC та EBRD

Мінінфраструктури у 2022 році очікує реалізації двох пілотних проектів концесії автошляхів у партнерстві з IFC та EBRD

16:02 23.11.2021
Україні потрібно говорити з ЄС про лібералізацію ринку перевезень - Кубраков

Україні потрібно говорити з ЄС про лібералізацію ринку перевезень - Кубраков

15:37 23.11.2021
Українські авіакомпанії нарівні з "Укрзалізницею" готові конкурувати за можливість оплати квитків із виплат вакцинованим громадянам

Українські авіакомпанії нарівні з "Укрзалізницею" готові конкурувати за можливість оплати квитків із виплат вакцинованим громадянам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Необхідність ставати на військовий облік не накладає жодних додаткових обов'язків на жінок - Стефанішина

Українські правоохоронці повідомили міністру транспорту РФ та його заступнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України

Україна має брати участь у консультаціях з питань євроатлантичної безпеки - Кулеба

Обвинувачений у вбивстві екс-міністр Кожара вийшов під заставу, прокуратура оскаржить це рішення

У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

ОСТАННЄ

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

У київському метро повідомляють про усунення неполадок у системі оплати проїзду

Необхідність ставати на військовий облік не накладає жодних додаткових обов'язків на жінок - Стефанішина

До сили територіальної оборони України мають входити до 400 тис. підготовлених бійців - дослідження

Волинська та Запорізька області найближчими днями вийдуть із "червоної" зони

Конкурсна комісія з обрання керівника САП продовжила засідання

Путін знову згадав Україну, стверджуючи: Київ виграв би від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на споті

Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку та Кузьменко, обвинуваченим у "справі Шеремета"

Єрмак заявив про відсутність у нього президентських амбіцій

У Татарова забрали всі повноваження, які можуть створювати конфлікт інтересів у справі про корупцію, - Єрмак

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА