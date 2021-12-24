Мінінфраструктури розробляє систему "е-Пасажир" для міжобласних пасажирських перевезень, запуск у тестовому режимі планується до вересня-2022

Міністерство інфраструктури України наразі розробляє інформаційно-аналітичну систему "е-Пасажир" для міжобласних пасажирських перевезень, повідомив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

"У нас є амбітний проект. На сьогодні він лише розробляється, але ми хочемо його запровадити хоча б у тестовому режимі вже у 2022 році. Це система, яка зробить наші транспортні коридори зручнішими для пасажирів", - сказав він під час форуму "Велике будівництво: Дороги та мости" у Києві у п'ятницю.

Комірний зазначив, що за допомогою цієї системи можна буде моніторити всі транспортні засоби. Крім того, там уперше будуть такі реєстри, яких ще немає в електронному вигляді.

"У нас немає реєстрів маршрутів, немає якісних реєстрів автобусних станцій (вони є, але вони не відповідають тим запитам, які є у 2022 році)", - уточнив він.

За його словами, за оптимістичного сценарію систему вдасться запустити в тестовому режимі до вересня 2022 року.