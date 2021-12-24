Події

13:27 24.12.2021

До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

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До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

Фрегат Військово-морських сил Франції Auvergne пришвартувався на Морському вокзалі в Одесі, повідомляє прес-служба Військово-Морських сил Збройних сил України в п'ятницю.

"Зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році", - йдеться у повідомленні у соцмережі Facebook.

Зазначається, що цей тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів і завдання ударів по наземних об'єктах противника.

Теги: #франція #одеса #корабель
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