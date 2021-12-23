"Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії

"Газпром" четвертий день поспіль не бронює польську ділянку газопроводу "Ямал-Європа" на наступний день під час регулярної сесії бронювання, свідчать підсумки аукціону, який щойно завершився на спеціалізованому майданчику GSA Platform.

Із таким самим нульовим результатом завершилася регулярна сесія бронювання три дні до цього; також потужності не було заброньовано й під час додаткових нічних сесій.

У результаті у вівторок газопровід "Ямал-Європа" перейшов у реверсний режим - наразі ним газ іде з Німеччини до Польщі. Оператор німецької ділянки газопроводу - компанія Gascade, реагуючи на широкий суспільний резонанс, випустила спеціальний запитальник щодо роботи газопроводу в реверсному та змінному режимі.

Щодо ситуації з бронюванням газопроводу "Ямал-Європа" в управлінні інформації ПАТ "Газпром" журналістам цього тижня заявили: "Газпром" постачає газ згідно з заявками споживачів у повній відповідності до чинних контрактних зобов'язань".

Газопровід "Ямал-Європа" завдовжки 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м газу на рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, керує нею національний газотранспортний оператор Gaz-System.

Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. Відтоді потужності ділянки розподіляють на аукціонах. На газовий рік із жовтня 2020 року до вересня 2021 року "Газпром" забронював потужності на річному аукціоні, далі робив дві місячні броні (на жовтень та листопад 2021 року, викуповуючи 35% потужностей цієї магістралі).

У грудні концерн не бронював потужності газопроводу на місячній основі, використовував його на основі щоденного бронювання. Як засвідчили події останніх днів, це посилило інтригу в питанні постачання імпортного газу до Європи. У деякі дні "Газпром" бронював потужності не на регулярній сесії, а на додатковій (завершується о 3:30 наступного дня). Крім того, компанія почала використовувати короткострокове бронювання на кілька годин.

Лібералізація європейського газового ринку спричинила відмову від довгострокових договорів на транзит. Їх замінило прозоре аукціонне бронювання, щоб унеможливити зайві витрати за бронювання надлишкових потужностей з ціни газу. У результаті відправники вантажу можуть бронювати лише той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.

З експортних газопроводів "Газпром" пріоритетно завантажує "Північний потік" (170 млн куб. м на добу), повністю використовує потужності за довгостроковим транзитним контрактом через Україну (109 млн куб. м на добу). Газопроводу "Ямал-Європа" в цьому плані залишається замикальна та балансувальна роль.