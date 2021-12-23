До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомляють, що не впустили на свою режимну територію адвокатів викликаного на допит у четвер п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, оскільки вони прийшли без підзахисного.

"На сьогодні до ДБР викликано народного депутата України Петра Порошенка. Якби він прибув у визначений час, його адвокати могли б супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу . Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР", - повідомляється на сайті відомства.

Водночас, як зазначили у ДБР, ніхто не позбавляв передбаченого законодавством права адвокатів на подання адвокатських запитів, заяв, скарг, клопотань та інших правових документів, і у разі їх надходження до бюро обіцяють їх розглянути.

"Адвокати справді мають право бути присутніми під час проведення допитів та інших процесуальних дій своїх клієнтів, але не можуть їх заміняти", - резюмували в ДБР.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.