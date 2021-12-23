Кліматологи заявили про початок метеорологічної зими у Києві

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили про початок метеорологічної зими у Києві, повідомляє прес-служба обсерваторії у четвер.

"Стабільний перехід середньодобової температури повітря в Києві відбувся 20 грудня. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими в столиці. Вона прийшла на три тижні пізніше за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, негативні значення температури повітря триматимуться у столиці й надалі.

В обсерваторії додають, що найраніше зима у Києві розпочиналася у 1920-му та 1988 році (20 та 31 жовтня відповідно), найпізніше – у 2015 році (29 грудня).