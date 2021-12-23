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09:31 23.12.2021

Саакашвілі знову не прийшов до суду через проблеми зі здоров'ям - адвокат

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Саакашвілі знову не прийшов до суду через проблеми зі здоров'ям - адвокат

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває на лікуванні у військовому шпиталі в Горі, через погіршення здоров'я не візьме участі в четвер у процесі проти нього в Тбіліському міському суді, повідомив журналістам адвокат Димитрі Садзаглішвілі.

У суді розглядають кримінальне провадження проти Саакашвілі, що стосується перевищення службових повноважень під час розгону мітингу 7 листопада 2007 року та вчиненого того самого дня силовими структурами погрому в телекомпанії "Імеді". Прокуратура обвинувачує Саакашвілі в тому, що саме з його відома було здійснено силові дії, внаслідок яких зазнали пошкоджень понад 300 осіб, а телекомпанії "Імеді" було завдано суттєвих матеріальних збитків.

"Ця справа є продовженням політичного переслідування Міхеіла Саакашвілі. Прокуратура не представила жодного конкретного обвинувачення", - заявив Садзаглішвілі.

У свою чергу прокурор Лаша Цхвитарія заявив журналістам, що обвинувачень проти Саакашвілі більше ніж достатньо.

"На попередньому судовому процесі у цій справі 29 листопада Саакашвілі заявив, що дізнався про розгін мітингу лише вранці, коли прокинувся, але слідство має дані, що Саакашвілі під час розгону мітингу говорив за допомогою мобільного зв'язку з тодішнім міністром внутрішніх справ Іване Мерабішвілі 40 разів, також активно спілкувався з іншими міністрами", – сказав прокурор.

Напередодні Саакашвілі також не взяв участі у судовому процесі у справі про незаконний перетингрузинського кордону.

Теги: #саакашвілі #суд
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