За добу російські найманці не порушували режиму тиші на Донбасі

Минулої доби та з початку поточної російські найманці на Донбасі режиму тиші не порушували, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 22 грудня, і на 7:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у четвер.

Зазначається, що військовослужбовці ОC контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі і стримування збройної агресії російських найманців.