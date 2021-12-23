Події

07:47 23.12.2021

За добу російські найманці не порушували режиму тиші на Донбасі

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За добу російські найманці не порушували режиму тиші на Донбасі

Минулої доби та з початку поточної російські найманці на Донбасі режиму тиші не порушували, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 22 грудня, і на 7:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у четвер.

Зазначається, що військовослужбовці ОC контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі і стримування збройної агресії російських найманців.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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