Події

19:55 22.12.2021

ЄС співпрацюватиме зі США і НАТО в будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки

2 хв читати
ЄС співпрацюватиме зі США і НАТО в будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив за діалог і співпрацю Заходу з Росією, назвав важливим кроком пропозицію Північноатлантичного альянсу провести Раду Росія-НАТО у відповідь на проекти договорів про європейську безпеку, запропоновані Москвою.

"ЄС прагне працювати разом зі своїми союзниками, а також зі своїми партнерами над урегулюванням сьогоднішньої ситуації у сфері безпеки на нашому континенті", - йдеться в поширеній у середу ввечері заяві щодо російських пропозицій стосовно європейської безпеки.

За словами високого представника ЄС у закордонних справах, "будь-яка реальна дискусія про безпеку в Європі має ґрунтуватися на зобов'язаннях у рамках ОБСЄ та ООН - справжніх стовпів архітектури європейської безпеки - та не призводити до їх розмивання".

Він висловив думку, що таке обговорення "має бути всеосяжним і враховувати занепокоєння та інтереси всіх зацікавлених сторін".

Боррель повідомив, що"ЄС взаємодіятиме і зі США, і з НАТО, щоб забезпечити представлення своїх інтересів у будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки".

При цьому Боррель у своїй заяві повторив відомі тези про загрозу з боку Росії.

"Водночас ЄС вважає, що діалог, переговори та співпраця - єдині засоби для подолання розбіжностей і встановлення миру", - заявив він.

Глава дипломатії ЄС заявив, що"Європейський Союз повністю прихильний безпеці в Європі, базованій на ключових принципах ненападу й поваги національного суверенітету та територіальної цілісності".

"Сьогодні безпека Європи перебуває під загрозою. Дії Росії, зокрема незаконна анексія Криму, її роль у розпалюванні конфлікту на сході України, а також її дії у регіонах Південної Осетії та Абхазії, що відокремилися від Грузії, в Придністровському регіоні та її підтримка режиму Лукашенка призвели до серйозного погіршення безпекової ситуації в Європі", - наголошується в заяві.

Боррель згадав про "нарощування військової потужності Росії на її кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму", що, вважає він,"створило нові загрози та побоювання щодо вторгнення".

Глава дипломатії ЄС пообіцяв, що Євросоюз разом із партнерами та союзниками "рішуче реагуватиме на будь-які подальші порушення суверенітету України".

Теги: #сша #єс #росія #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 22.12.2021
Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

15:01 22.12.2021
Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

09:22 22.12.2021
США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

09:11 22.12.2021
Щонайменше $100 млрд викрадено з бюджетних коштів США, призначених для підтримки бізнесу та населення в пандемію - ЗМІ

Щонайменше $100 млрд викрадено з бюджетних коштів США, призначених для підтримки бізнесу та населення в пандемію - ЗМІ

08:37 22.12.2021
Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів

Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів

08:05 22.12.2021
Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

07:39 22.12.2021
Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

07:18 22.12.2021
Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

07:12 22.12.2021
Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

01:29 22.12.2021
Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київводоканал анонсував підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ОСТАННЄ

В Іспанії повернуть обов'язкове носіння масок на вулиці

У Харківській області поліція затримала водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП

В Італії зростає захворюваність COVID-19

Київводоканал анонсував підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

Фінляндія посилює коронавірусні обмеження

У Великій Британії вперше зареєстрували понад 100 тис. випадків COVID-19 за добу

Харківська поліція затримала чоловіка, який залишив коробку з "бомбою" у вестибюлі метро

Посли G7 розчаровані, що конкурсна комісія з обрання керівника САП не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів

Адвокат Порошенка викликає свідками у справі про постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу та Веніславського

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА