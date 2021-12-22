ЄС співпрацюватиме зі США і НАТО в будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив за діалог і співпрацю Заходу з Росією, назвав важливим кроком пропозицію Північноатлантичного альянсу провести Раду Росія-НАТО у відповідь на проекти договорів про європейську безпеку, запропоновані Москвою.

"ЄС прагне працювати разом зі своїми союзниками, а також зі своїми партнерами над урегулюванням сьогоднішньої ситуації у сфері безпеки на нашому континенті", - йдеться в поширеній у середу ввечері заяві щодо російських пропозицій стосовно європейської безпеки.

За словами високого представника ЄС у закордонних справах, "будь-яка реальна дискусія про безпеку в Європі має ґрунтуватися на зобов'язаннях у рамках ОБСЄ та ООН - справжніх стовпів архітектури європейської безпеки - та не призводити до їх розмивання".

Він висловив думку, що таке обговорення "має бути всеосяжним і враховувати занепокоєння та інтереси всіх зацікавлених сторін".

Боррель повідомив, що"ЄС взаємодіятиме і зі США, і з НАТО, щоб забезпечити представлення своїх інтересів у будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки".

При цьому Боррель у своїй заяві повторив відомі тези про загрозу з боку Росії.

"Водночас ЄС вважає, що діалог, переговори та співпраця - єдині засоби для подолання розбіжностей і встановлення миру", - заявив він.

Глава дипломатії ЄС заявив, що"Європейський Союз повністю прихильний безпеці в Європі, базованій на ключових принципах ненападу й поваги національного суверенітету та територіальної цілісності".

"Сьогодні безпека Європи перебуває під загрозою. Дії Росії, зокрема незаконна анексія Криму, її роль у розпалюванні конфлікту на сході України, а також її дії у регіонах Південної Осетії та Абхазії, що відокремилися від Грузії, в Придністровському регіоні та її підтримка режиму Лукашенка призвели до серйозного погіршення безпекової ситуації в Європі", - наголошується в заяві.

Боррель згадав про "нарощування військової потужності Росії на її кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму", що, вважає він,"створило нові загрози та побоювання щодо вторгнення".

Глава дипломатії ЄС пообіцяв, що Євросоюз разом із партнерами та союзниками "рішуче реагуватиме на будь-які подальші порушення суверенітету України".