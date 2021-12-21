Арахамія назвав очікуваною підозру Порошенку у держзраді

Голова депутатської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що висунення підозри п'ятому президенту України (2014-2019), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку є очікуваним.

"Щодо самої підозри, то вона була очікуваною. Неодноразово я це коментував. Коли пана Медведчука (народний депутат Віктор Медведчук, який раніше був повідомлений про підозру у тій же справі про незаконні поставки вугілля - ІФ) заарештували, потім - дали підозру пану Демчишину (екс-міністр енергетики Володимир Демчишин - ІФ), тоді вже було відомо фактично, що команди із закупівлі вугілля йшли з найвищих кабінетів колишньої влади", - сказав Арахамія на підсумковій прес-конференції партії "Слуга народу" у вівторок.

Парламентарій додав, що якщо в результаті слідчих дій підтвердиться інформація про сприяння Порошенком діяльності терористичних організацій в рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій, то "необхідно буде заборонити Порошенку заходити до Верховної Ради".