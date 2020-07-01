Газпром повернув Польщі переплату за газ за рішенням арбітражу, продовжує оскаржувати рішення

"Газпром" повернув польському імпортеру PGNiG переплату за газ згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, повідомляє "Газпром експорт".

За даними PGNiG, йдеться про $ 1,5 млрд.

"Сьогодні ТОВ "Газпром експорт" перерахувало польській компанії PGNiG кошти, належні до повернення в зв'язку з рішенням арбітражного трибуналу щодо перегляду ціни з 2014 року за контрактом купівлі-продажу газу в Республіку Польща", - повідомили журналістам в "Газпром експорті".

Глава польської компанії PGNiG Єжи Квечинський у своєму Твіттері опублікував посилання на новину "Інтерфаксу" про це і додав свій коментар. "Ми знаємо, що переплачені гроші прийшли від "Газпрому". Ми чекаємо підтвердження, коли вони опиняться у нас на рахунку, про що відразу повідомимо вам", - написав він.

"Водночас ПАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" продовжують оскарження в установленому порядку цього рішення арбітражного трибуналу. Перерахування коштів не несе шкоди для позиції ПАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" під час оскарження", - додали в російській компанії.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку понад 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

"Газпром" відбив у своїй звітності за 2019 рік резерви на виплату цієї суми.

30 березня Стокгольмський арбітраж прийняв рішення скорегувати формулу ціни за контрактом на поставку газу в Польщу газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. PGNiG і "Газпром експорт" раніше в червні підписали доповнення до договору на поставку газу газопроводом "Ямал-Європа" від 1996 року, узгодивши термін виплати ретроактивного платежу до 1 липня.

"Газпром" і "Газпром експорт" 29 травня оскаржили в суді округу Свеа остаточне рішення арбітражного трибуналу. Втім, PGNiG вже коментувала, що апеляція розглядає дану справу тільки процедурно, і неможливо змінити рішення по суті. Зокрема, апеляція "Газпрому" не впливає на рішення арбітражу про зміну формули ціни, яку тепер обидві сторони договору мають застосовувати, переконана польська компанія.