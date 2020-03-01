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12:28 01.03.2020

Дамаск закрив повітряний простір над північним заходом Сирії

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Дамаск закрив повітряний простір над північним заходом Сирії

 Сирійська арабська армія в неділю закрила повітряний простір над провінцією Ідліб, повідомляє агентство САНА.

"Повітряний простір над північним заходом Сирії закрито для авіасполучення і безпілотників, особливо це стосується провінції Ідліб", - йдеться в повідомленні агентства.

"Будь-яка повітряна мета в нашому повітряному просторі буде визнана ворожою і буде збита", - наголошується в повідомленні.

Раніше агентство САНА повідомило, що в районі міста Саракіб у провінції Ідліб було збито літак турецьких ВПС.

Теги: #сирія
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