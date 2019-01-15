События

12:45 15.01.2019

У середу на південному сході України дещо похолодає і очікуються снігопади, в четвер - без опадів

2 мин читать
У середу на південному сході України дещо похолодає і очікуються снігопади, в четвер - без опадів

У найближчу добу, 16 січня, погоду з опадами на заході, сході та південному сході України визначатимуть атмосферні фронти, на решті територій у полі підвищеного тиску опадів не очікується; температура, крім заходу та північного заходу, трохи знизиться, особливо вночі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях України в середу пройде сніг, удень із дощем; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті територій без істотних опадів, лише вночі в східних, Запорізькій областях і в Криму сніг, а в Донецькій і Луганській областях - сильний сніг. Температура вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни до 3° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві в середу без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 січня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 7,1° вище нуля в 1989 році, а найнижчу - вночі на позначці 24,3° морозу в 1943 році.

У четвер, 17 січня, в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті територій уночі 7-12° морозу, в північних областях і на узбережжі морів 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та півночі від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во вторник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, местами метели – ГСЧС

В Украине в ближайшие сутки будет умеренный мороз и местами снег

В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

Небольшие осадки ожидаются в Украине в начале недели

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

На выходных в Украине ожидаются небольшие снегопады, на юго-востоке немного похолодает

На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

В южных и восточных областях Украины в четверг и пятницу ожидается осложнение погодных условий

На юго-востоке Украины в четверг потеплеет, ожидаются метели с мокрым снегом

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

Украинский омбудсмен допускает любой вариант обмена задержанных в Керченском проливе моряков

Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

В Харьковской области спасатели отбуксировали с заснеженных дорог "скорую" и школьный автобус

Глава НБУ выступит в Раде с докладом 18 января

В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных украинских моряков

24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры

НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

Произведения Матисса, Уорхола, Пикассо и Шагала выставят на торгах Phillips

Денисова пока не получила ответа на запрос о встрече с пленными украинскими моряками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА