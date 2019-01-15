У середу на південному сході України дещо похолодає і очікуються снігопади, в четвер - без опадів

У найближчу добу, 16 січня, погоду з опадами на заході, сході та південному сході України визначатимуть атмосферні фронти, на решті територій у полі підвищеного тиску опадів не очікується; температура, крім заходу та північного заходу, трохи знизиться, особливо вночі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях України в середу пройде сніг, удень із дощем; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті територій без істотних опадів, лише вночі в східних, Запорізькій областях і в Криму сніг, а в Донецькій і Луганській областях - сильний сніг. Температура вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни до 3° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві в середу без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 січня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 7,1° вище нуля в 1989 році, а найнижчу - вночі на позначці 24,3° морозу в 1943 році.

У четвер, 17 січня, в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті територій уночі 7-12° морозу, в північних областях і на узбережжі морів 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та півночі від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.