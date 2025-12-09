Кошта запросив членів Євроради на сесію 18-19 грудня обговорити підтримку України та європейську безпеку

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта скликав на 18 та 19 грудня глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу на засідання, першим питанням якого буде допомога Україні. Також очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

"На наступному тижні на засіданні Європейської Ради ми проведемо важливі дискусії, зосередившись пріоритетно на двох питаннях: Україна та безпека на нашому континенті; і багаторічні фінансові рамки Європейського Союзу на 2028-2034 роки", - написав Кошта в соцмережі Х у вівторок.

У його листі-запрошенні лідерам ЄС зазначається, що засідання Європейської Ради розпочнеться з обговорення України. "Останні події підкреслюють необхідність термінових дій ЄС. На жовтневій Європейській Раді ми зобов'язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль. На нашій наступній зустрічі ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов'язання. На момент написання цього листа дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні тривають. У цьому контексті ми обговоримо, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи та як зміцнити переговорну позицію України. Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на Росію", - написав Кошта у листі.

Другим питанням він назвав наступну Багаторічну фінансову рамку. "Інтенсивна робота буде необхідною для досягнення угоди до кінця 2026 року щодо наступної Багаторічної фінансової рамки та її фінансування. Дотримання цього графіка є важливим. Це дозволить Союзу запровадити нові програми фінансування вже з початку 2028 року. Це також продемонструє, що у світі, що характеризується непередбачуваністю, Європейський Союз здатний своєчасно та розсудливо приймати рішення щодо визначення бюджетних основ для своїх дій", - наголосив президент Європейської Ради.

Кошта повідомив, що на засіданні також будуть підбиті підсумки виконання попередніх рішень щодо європейської оборони та безпеки, спрямованих на посилення оборонної готовності Європи до 2030 року. "Нещодавні події показують, що Росія та Білорусь активізували свою гібридну кампанію в Європі. Це нагадує нам, що нам потрібно прискорити зусилля на всіх напрямках, спрямованих на нашу оборонну готовність", - наголосив він.

Президент Євроради зазначив, що поточний геополітичний контекст підкреслює важливість розширення інвестиції ЄС у мир, безпеку, стабільність та процвітання.

"З огляду на прогрес, якого досягли деякі країни-кандидати на шляху до вступу, деякі з них можуть виконати необхідні умови для вступу до Європейського Союзу в недалекому майбутньому. Грудневе засідання Європейської Ради стане для нас своєчасною нагодою провести обговорення подальших дій", - додав він.

Також Кошта заявив про бажання обмінялися думками щодо геоекономічної ситуації та її наслідків для конкурентоспроможності ЄС. "Важливо, щоб ми обговорили тиск, але й можливості, які виникають у світі, що характеризується зростанням геоекономічної конкуренції, і в якому економічні відносини, засновані на правилах, та традиційні партнерства більше не можна сприймати як належне. Як ЄС може найкраще захистити себе від зовнішнього економічного та політичного тиску? Як нам прискорити наш порядок денний диверсифікації торгівлі? Як ЄС може отримати необхідний ступінь стратегічної автономії, щоб наші економіки залишалися конкурентоспроможними?", - написав очільник Європейської Ради в своєму запрошенні.

За його словами, ситуація на Близькому Сході також вимагає постійної уваги країн-членів. "Прийняття Резолюції 2803 Ради Безпеки ООН пропонує можливість просуватися до миру. Європейський Союз має відіграти певну роль у сприянні повному виконанню режиму припинення вогню в Газі та забезпеченні того, щоб цей процес залишався на шляху до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, заснованого на врегулюванні двох держав", - написав президент Євроради.

Він заявив, що засідання розпочнеться в четвер, 18 грудня, о 10:00 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого виступить президент України Володимир Зеленський. Далі учасники продовжать роботу у форматі 27 держав-членів.

В той же час Кошта зазначив, що хотів би зустрітися з керівництвом держав-членів вже напередодні, у середу, 17 грудня, на саміті ЄС - Західні Балкани, який розпочнеться о 18:00.

"Мій головний пріоритет — виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, зокрема щодо фінансування України. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами у Брюсселі", - написав він.

Як повідомлялося, Європейська комісія готує законодавчу ініціативу, яка дозволить використати заморожені активи РФ як гарантію для репараційної позики Україні, питання мають розглянути на саміті ЄС 18–19 грудня.