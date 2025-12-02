Інтерфакс-Україна
16:59 02.12.2025

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості того, щоб рішення щодо закінчення війни були справедливими та відкритими, щоб нічого не було вирішено без України, і щоб були чіткі гарантії безпеки.

"Питання не в складнощі прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати, буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

За словами президента, необхідно чітко розуміти основні речі щодо гарантій безпеки – "що це буде, як це буде". "Бо, розумієте, це ж не експеримент на комусь. Це люди, наш живі люди. Росіяни почали війну і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна зупинила росіян, однак необхідно закінчити "цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знову не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя".

Глава держави зауважив, що повна окупація України була основою ціллю росіян, однак він не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а для цього потрібен захист.

"Що буде завтра? Коли наші воїни підуть додому? Справедливо підуть додому. На жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться додому, знову стануть вчителями, інженерами різних професій, вони повернуться, а Росія буде... готуватися ще до одного вторгнення", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в Україні міцні люди, однак необхідна визначеність щодо гарантій безпеки.

"Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантії безпеки. Тобто питання, коли

