Рютте: НАТО буде стороною переговорів щодо мирного плану для України, коли альянс буде елементом такого плану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в разі, якщо елементом мирного плану для України, який зараз є предметом переговорів між США, РФ та Україною, буде Організація Північноатлантичного договору, альянс буде стороною цих переговорів.

Про це він сказав у вівторок на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде у середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це, очевидно, включатиме НАТО",- сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що "вважає дуже добрим, що США висувають пропозиції". "Потрібно з чогось починати. Потрібно мати пропозиції на столі. Як ви знаєте, як у Женеві, так і два дні тому в Маямі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбулися переговори з російською стороною, тому ми уважно стежимо за цим", - повідомив Рютте.