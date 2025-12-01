Опозиційні нардепи знову обіцяють заблокувати трибуну Ради на пленарному засіданні - нардеп

Народні депутати опозиційних фракцій обіцяють знову блокувати трибуну на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Зараз відбувається перша погоджувальна Рада… Як мінімум дві фракції (ЄС та Батьківщина) вимагають публічно повного перезавантаження уряду та взагалі очищення влади. Плюс вимога депутатів - зустріч з президентом по міжнародним питанням... Так само вже оголосили, що знову буде заблокована трибуна з початку пленарного засідання у вівторок", – написав Железняк у понеділок у Телеграм.

Він не виключив, що опозицію можуть підтримати інші депутатські групи та частина парламентарів із фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, фракція "Європейська солідарність" збирає підписи народних депутатів за відставку уряду Юлії Свириденко. "Європейська солідарність" блокувала трибуну на пленарному засіданні 18 та 19 листопада після чого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні та заявив про проведення консультацій у звʼязку з ситуацією, яка склалася у законодавчому органі після оприлюднення НАБУ плівок про корупцію в АТ "НАЕК "Енергоатом".