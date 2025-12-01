Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення додаткових консультацій щодо призначення глави Офісу президента після повернення в Україну, вибір залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків.

"Сенсацій сьогодні не буде, тому що я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по повернення в Україну. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей – напрямок менеджменту, і фокусуємося в дипломатії, інші напрямки, які дуже важливі", - сказав Зеленський під час пресконфренції у Парижі у понеділок.

Президент додав, що "безумовно, у нас є дуже достойні люди в країні".

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ Nº868/2025 про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Після цього Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що РФ "дуже хоче, щоб Україна робила помилки", але з боку України їх не буде.