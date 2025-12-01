Інтерфакс-Україна
11:36 01.12.2025

Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили дипломатичний трек та скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами.

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю. На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні", - написав він у Телеграмі.

Зеленський подякував всім, хто допомагає Україні.

