Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої, зокрема, обговорив дипломатичні перспективи та скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію.

"Говорив із президентом Фінляндії Стуббом. Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - написав він у Телеграмі.

Також Зеленський анонсував плідну дипломатичну роботу наступного тижня.

"На тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - зазначив він.