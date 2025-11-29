Троє жителів Київської області, які постраждали внаслідок російських атак залишаються в лікарнях

Троє жителів Київської області, поранені під час сьогоднішніх ударів ворога, залишаються в лікарнях, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі у суботу.

За його інформацією, у медичному закладі у Вишгородському районі "лікування продовжує жінка 67 років з множинними уламковими пораненнями мʼяких тканин". У Фастівському районі в лікарні залишається "чоловік літнього віку з приводу нападу стенокардії, як гострої реакції на стрес". У Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті.

"На жаль, у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки загинула жінка 1970 року народження (уточнено дату народження). Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Калашник у Телеграм.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки у пʼяти районах. Енергетики відновили стабільне електропостачання вже 35 тис. осель в області.

"Усього в регіоні унаслідок масованої атаки країни-терориста пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля "Нової пошти", дитячий садок, 35 автомобілів", - йдеться в повідомленні Калашника у Телеграм.