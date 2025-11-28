У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

Унаслідок чергової ворожої атаки по Харкову постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов, додавши, що екстрені служби працюють на місці події й надають необхідну допомогу.

"У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу", – зазначив він.

За попередньою інформацією, удар по району було завдано авіаційною бомбою типу КАБ, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре атакував Харків. За попередньою інформацією, по Немишлянському району було завдано удар КАБ. Наразі інформація про руйнування не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", – сказав Синєгубов у Телеграм.