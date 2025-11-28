Інтерфакс-Україна
Події
21:22 28.11.2025

У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

1 хв читати
У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

Унаслідок чергової ворожої атаки по Харкову постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов, додавши, що екстрені служби працюють на місці події й надають необхідну допомогу.

"У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу", – зазначив він.

За попередньою інформацією, удар по району було завдано авіаційною бомбою типу КАБ, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре атакував Харків. За попередньою інформацією, по Немишлянському району було завдано удар КАБ. Наразі інформація про руйнування не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", – сказав Синєгубов у Телеграм.

 

 

Теги: #харків #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 28.11.2025
Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

10:41 28.11.2025
ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

13:33 27.11.2025
"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

21:36 26.11.2025
Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

11:53 26.11.2025
Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

11:31 26.11.2025
Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

02:07 26.11.2025
ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

23:57 25.11.2025
Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

23:24 25.11.2025
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

18:39 25.11.2025
ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

ВМС України: На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт окупантів, місця зберігання ударних БпЛА та кілька об’єктів ППО

Віткофф, як очікується, відвідає Москву у першій половині наступного тижня, каже Пєсков

Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Кабмін призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА