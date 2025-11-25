Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Окупаційна російська армія активізувалась та має успіхи в районі міста Сі́верськ Бахмутського району Донецької області, повідомляє у вівторок ввечері OSINT-проєкт DeepState.

"За довгий час на цій ділянці фронту з'явилися зміни. Противник все частіше почав фіксуватися в місті, зокрема, в південній частині населеного пункту, а також на східних околицях. З боку кацапів були різноманітні спроби тиску, де фіксувалися штурмові дії механізованими колонами, а також постійні спроби залетіти на мотоциклах і "безкінечний" тиск піхотою", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як зазначається, проблема для аналізу ситуації на цій ділянці – від Дронівки до Роздолівки є "не завжди достовірна подача інформації".

"Проблема також всієї цієї ділянки від Дронівки до Роздолівки — не завжди достовірна подача інформації, особливо, коли йде розмова про суміжників. На жаль, це моментами вилазить боком, як це було в ситуації, про яку ми згадували в одному зі своїх випусків на YouTube, де група українських військових потрапила в засідку в південній частині Сіверська, що закінчилося неприємними наслідками", - зауважують фахівці проєкту.

Аналітики DeepState намагаються з'ясувати всю повноту картини в районі Сіверська, але зазначають, що "московити знайшли слабкі місця й активно туди тиснуть, що, зазвичай, закінчується поганими наслідками".