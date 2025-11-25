Інтерфакс-Україна
Події
17:28 25.11.2025

Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState

1 хв читати
Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Окупаційна російська армія активізувалась та має успіхи в районі міста Сі́верськ Бахмутського району Донецької області, повідомляє у вівторок ввечері OSINT-проєкт DeepState.

"За довгий час на цій ділянці фронту з'явилися зміни. Противник все частіше почав фіксуватися в місті, зокрема, в південній частині населеного пункту, а також на східних околицях. З боку кацапів були різноманітні спроби тиску, де фіксувалися штурмові дії механізованими колонами, а також постійні спроби залетіти на мотоциклах і "безкінечний" тиск піхотою", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як зазначається, проблема для аналізу ситуації на цій ділянці – від Дронівки до Роздолівки є "не завжди достовірна подача інформації".

"Проблема також всієї цієї ділянки від Дронівки до Роздолівки — не завжди достовірна подача інформації, особливо, коли йде розмова про суміжників. На жаль, це моментами вилазить боком, як це було в ситуації, про яку ми згадували в одному зі своїх випусків на YouTube, де група українських військових потрапила в засідку в південній частині Сіверська, що закінчилося неприємними наслідками", - зауважують фахівці проєкту.

Аналітики DeepState намагаються з'ясувати всю повноту картини в районі Сіверська, але зазначають, що "московити знайшли слабкі місця й активно туди тиснуть, що, зазвичай, закінчується поганими наслідками".

Теги: #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 23.11.2025
DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

13:44 22.11.2025
DeepState: У Запорізькій області ворог продовжує наступати на Приморське та намагається обійти Степногірськ із заходу

DeepState: У Запорізькій області ворог продовжує наступати на Приморське та намагається обійти Степногірськ із заходу

12:15 22.11.2025
Ворог захопив Одрадне та Бологівку на Харківщині на кордоні з РФ - DeepState

Ворог захопив Одрадне та Бологівку на Харківщині на кордоні з РФ - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

ОСТАННЄ

"Генерал Черешня" повідомив про успішне застосування перехоплювача БпЛА Bullet

Керівництво УЧХ обговорило з колегами із Британії спільні проєкти

Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

Україну обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 рр.

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА