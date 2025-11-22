Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Фото: https://x.com/prezydentpl/

Пропозиції щодо досягнення миру в України повинні враховувати той факт, що агресор – Росія ніколи "не дотримується своїх домовленостей", вважає президент Польщі Кароль Навроцький

"Нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх домовленостей", – написав він у соціальній мережі Х.

"Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах. Будь-які рішення щодо миру та безпеки в Європі можуть бути прийняті лише за участю всіх зацікавлених сторін", - додав він.

"Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є Російська Федерація".