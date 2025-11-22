Інтерфакс-Україна
Події
09:42 22.11.2025

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

1 хв читати
Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Пропозиції щодо досягнення миру в України повинні враховувати той факт, що агресор – Росія ніколи "не дотримується своїх домовленостей", вважає президент Польщі Кароль Навроцький

"Нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх домовленостей", – написав він у соціальній мережі Х.

"Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах. Будь-які рішення щодо миру та безпеки в Європі можуть бути прийняті лише за участю всіх зацікавлених сторін", - додав він.

"Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є Російська Федерація".

Теги: #навроцький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 30.09.2025
Президент Польщі пропонує криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами

Президент Польщі пропонує криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами

01:52 30.09.2025
Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

21:52 10.09.2025
Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн

Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн

18:02 10.09.2025
Трамп поговорить з Навроцьким після вторгнення безпілотників у польський повітряний простір

Трамп поговорить з Навроцьким після вторгнення безпілотників у польський повітряний простір

11:22 10.09.2025
Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

09:14 10.09.2025
Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

11:07 09.09.2025
МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

09:31 09.09.2025
Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

15:52 27.08.2025
Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

13:03 27.08.2025
Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА