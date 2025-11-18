Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктів Харківської області,повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей: чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів ув Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, у Лозівському - залізничну інфраструктуру,у Берестинському - багатоквартирний і 2 приватні будинки, 4 адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин і автобус.