Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби
Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктів Харківської області,повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей: чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів ув Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, у Лозівському - залізничну інфраструктуру,у Берестинському - багатоквартирний і 2 приватні будинки, 4 адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин і автобус.

 

