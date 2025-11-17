Інтерфакс-Україна
Події
15:01 17.11.2025

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

1 хв читати

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених російських активів на власне виробництво та на європейський пакет оборони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Також, що стосується frozen assets, обов'язково ми говорили, що ми б дуже хотіли і ми розраховуємо, я вважаю, що ми в кінці-кінці все-таки зможемо домовитися і дотиснути цю тему, щоб використовувати руські активи саме на європейський пакет оборони, на українське виробництво і на більшість своїх систем ППО зі США", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок.

Окрім того, глава Української держави зазначив, що можна використовувати програму SAFE використовувати для ко-продукції, і розглядається можливість використанні в цій програмі літаків Rafale.

"Ми розглядаємо можливості, якщо технічно ми будемо готові - то в якийсь момент копродукцію відповідно цих детальних частин. І для нас це дуже важливо, так само, як і ко-продукція дронів і ми хочемо і ми будемо використовувати програму SAFE в цьому напрямку", - зазначив він.

Теги: #росактиви #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 17.11.2025
Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

14:56 17.11.2025
Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

14:15 17.11.2025
Зеленський і Макрон прибули до Єлисейського палацу

Зеленський і Макрон прибули до Єлисейського палацу

11:02 17.11.2025
Макрон і Зеленський розпочали зустріч

Макрон і Зеленський розпочали зустріч

18:15 16.11.2025
Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

13:50 16.11.2025
Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

09:37 16.11.2025
Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

19:31 15.11.2025
Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

18:57 15.11.2025
Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

Україна отримає системи ППО SAMP/T нового покоління - Макрон

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Макрон: Шлях України до ЄC потребуватиме реформ щодо верховенства права та боротьби з корупцією, та я вірю в рішучість українського народу

ЄC має продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку - Макрон

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

"Голос" виступає за відставку уряду Свириденко – заява

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

Окупанти захопили за добу 12 кв. км української землі на 3 напрямках, закріпившись у "сірій зоні" - DeepState

Україна отримає системи ППО SAMP/T нового покоління - Макрон

Член НКРЕКП Пушкар, фігурант "Мідас", повернувся з Польщі в Україну і перебуває на робочому місці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА