Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених російських активів на власне виробництво та на європейський пакет оборони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Також, що стосується frozen assets, обов'язково ми говорили, що ми б дуже хотіли і ми розраховуємо, я вважаю, що ми в кінці-кінці все-таки зможемо домовитися і дотиснути цю тему, щоб використовувати руські активи саме на європейський пакет оборони, на українське виробництво і на більшість своїх систем ППО зі США", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок.

Окрім того, глава Української держави зазначив, що можна використовувати програму SAFE використовувати для ко-продукції, і розглядається можливість використанні в цій програмі літаків Rafale.

"Ми розглядаємо можливості, якщо технічно ми будемо готові - то в якийсь момент копродукцію відповідно цих детальних частин. І для нас це дуже важливо, так само, як і ко-продукція дронів і ми хочемо і ми будемо використовувати програму SAFE в цьому напрямку", - зазначив він.