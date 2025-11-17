Україна отримає системи ППО SAMP/T нового покоління - Макрон

Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає, зокрема, придбання систем протиповітряної оборони SAM/T нового покоління, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Сьогодні ми робимо ще один крок вперед. Завдяки цій угоді ми продовжуємо зосереджуватися на тіснішій співпраці та інтеграції наших оборонних промислових галузей для підтримки України, модернізації її збройних сил, які залишаються на передовій і є першою лінією оборони Європи, та стримування агресії". – сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон підкреслив, що підписана угода передбачає зміцнення двосторонньої співпраці як негайно, так і протягом наступних 10 років, з придбанням "вирішальних спроможностей у дуже короткій перспективі".

"Далі — придбання нових систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління. Вони зараз у стадії розробки. Уже з 2026 року буде пройдено вирішальний етап, і угода дає можливість розгортати їх на українській території. Вони доповнять вже відомі вам системи, але з новими характеристиками", - розповів французький лідер.