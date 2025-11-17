На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

За минулу добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 64 людини, у тому числі 9 дітей, повідомив у понеділок начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією у телеграм-канаді, у Краматорському районі у Слов’янську пошкоджено 2 будинки, також пошкоджено приватні будинки у Малотаранівці. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру, в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.

У Сіверську (Бахмутський район) пошкоджено 8 будинків.