23:02 16.11.2025

Ворог втратив 117 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 117 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 66 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 117 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили одну артилерійську систему, 15 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки", - сказано у вечірньому зведенні.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 66 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне. Одна атака досі триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02g7XHcccDsi385xz8Y7Y28GxLMfdMA92bfUaPN3dkMPuS3Rjt9dXyYWSABE1zcxT7l

