16:39 16.11.2025

На поточному етапі війни є дві цілі: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога – Сибіга

Міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну, але має змінити підхід, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"На цьому етапі війни важливими є дві цілі. По-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ілюзій ворога. Путін буде змушений припинити цю війну, коли з’являться два фактори: він не буде мати ілюзії, що він якось зможе перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити цю війну. Нам потрібно перейти від підходу "скільки буде потрібно" до підходу "настільки сильно, наскільки це можливо", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що сучасна гонка озброєнь ведеться не за ядерну зброю, а за мільйони дешевих дронів. Ті, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечать мир.

"Для цього потрібне швидке і достатнє фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виготовити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатнє фінансування. Ми ведемо гонку з часом. Як у плані ресурсів, так і в плані технологій. Ми маємо досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна припинити війну", - резюмував він.

