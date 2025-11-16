Інтерфакс-Україна
Події
13:17 16.11.2025

СБС ЗСУ завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ на території РФ

1 хв читати

У ніч на 16 листопада оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ, одному з найбільших нафтопереробних заводів рф.

"Новокуйбишевський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб російської армії, виробляючи понад 20 видів продукції. Щорічний об’єм переробки складає 8,8 млн. тонн. Завод розташований приблизно за 1000 км від державного кордону України, у Самарській області рф", - повідомляє командування СБС в телеграм-каналі.

Внаслідок DeepStrike на території НПЗ пролунали вибухи та виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються.

Зазначається, що це повторне ураження об’єкта операторами СБС – попереднє було завдано 19 жовтня, внаслідок чого завод зупинив дві основні установки для переробки нафти.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника забезпечувати нафтопродуктами ведення війни проти України", - наголосили в СБС.

Теги: #нпз_рф #удар #сбс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 15.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

17:25 14.11.2025
СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

19:01 13.11.2025
Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

08:05 13.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

08:13 07.11.2025
США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

19:37 30.10.2025
Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

08:33 29.10.2025
РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

ОСТАННЄ

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

Внаслідок удару ворожого дрона по Харкову постраждалих немає

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Пасажиропотік за тиждень впав ще на 8,7%

В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА