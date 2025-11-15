Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська на Донбасі, повідомляє 7 корпус ДШВ ВСУ у суботу.

"У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, "командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", зазначають у 7 корпусі ДШВ.