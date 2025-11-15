Похолодання в неділю в Україні зміниться потеплінням у понеділок, скрізь очікуються невеликі опади

Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в ніч на неділю, 16 листопада, на північному сході України, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцетнр, вночі та вранці у південній частині України та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

В Києві 16 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 16 листопада була +18,0°С в 2002р., найнижча -13,4°С в 1896р.

В ніч на понеділок, 17 листопада, у більшості областей України, крім південних, пройде невеликий дощ, вдень у західних областях помірний дощ, на решті території - без опадів.

Вітер у понеділок переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура у північній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 17°.

В Києві 17 листопада вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.